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Стало известно состояние пострадавших при взрыве под Белгородом

Состояние пострадавших при взрыве под Белгородом оценивается как средней и легкой степени
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Состояние 14 пострадавших при взрыве под Белгородом оценивается как средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщил заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков, его слова передает РИА Новости.

«Состояние всех пострадавших оценивается средней и легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал Булдаков журналистам.

О взрыве боеприпаса в Валуйском городском округе Белгородской области стало известно 28 сентября. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали 14 человек. Причиной детонации стал человеческий фактор.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел во время учений на базе сельхозтехники из-за самопроизвольно выстрелившего гранатомета.

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Никита Абрамов
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