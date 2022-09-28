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Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию

Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию, впечатлив его футбольным стадионом

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Американский актер Том Круз пытался обратить футболиста Дэвида Бекхэма в саентологию. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на книгу бывшего исполнительного директора Международной Церкви Саентологии Майка Риндера.

В своих мемуарах автор пишет о том, что Круз хотел впечатлить Бекхэма, показав ему футбольный стадион в городе Сан-Хасинто, специально построенный для него саентологами. Уточняется, что в этом же месте находится и штаб-квартира церкви. Таким образом актер хотел убедить Бекхэма приехать в Сан-Хасинто, чтобы познакомить спортсмена с движением.

«Он [стадион] был построен только с одной целью: чтобы Том Круз мог уговорить своего друга Дэвида приехать в Голд (название штаб-квартиры церкви в Сан-Хасинто, штат Калифорния — прим. «Ленты.ру»). Этого так и не произошло», — вспоминает Риндер.

Ранее актер Крис Пратт рассказал об истинном отношении к религии и церкви.

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Дениза Мацаева
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