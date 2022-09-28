Названа причина прекращения трансляции российских телеканалов в Казахстане

Отказ Beeline Казахстан от российских каналов связан с изменением интересов пользователей

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан назвала причину прекращения в стране вещания 15 российских телеканалов. В пресс-службе организации «Ленте.ру» сообщили, что решение об отказе от трансляции каналов связано с изменением интересов пользователей провайдера.

В компании отметили, что пересмотр контентного наполнения в соответствии с предпочтениями абонентов является привычной практикой для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан и ранее.

«Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу)», — заявили в пресс-службе Beeline.

О том, что провайдер прекратит трансляцию российских телеканалов, стало известно 27 сентября. Сообщалось, что вещание каналов будет остановлено в рамках пакета «TV Интернет Дома» с 5 октября 2022 года. Beeline перестанет транслировать «Первый канал СНГ», «Россия 24», «Дом кино», «Победа», «О!», «НТВ МИР», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», а также «Россия К».