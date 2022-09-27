В Казахстане прекратят трансляцию 15 российских телеканалов

Beeline Казахстан прекратит в стране трансляцию Первого канала и «России 24» с 5 октября

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан прекратит с 5 октября трансляцию в стране 15 российских телеканалов, в том числе Первого канала и «России 24». Об этом сообщается на сайте оператора.

Отмечается, что трансляция российских телеканалов будет прекращена в рамках пакета «TV Интернет Дома» с 5 октября 2022 года. Beeline перестанет транслировать «Первый канал СНГ», «Россия 24», «Дом кино», «Победа», «О!», «НТВ МИР», «Карусель International», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», а также «Россия К». Причина прекращения вещания каналов не уточняется.

В конце сентября сообщалось, что Литва запретила трансляцию российских телеканалов на два года. Литовский парламент запретил показ каналов, которые финансируются Россией и Белоруссией.

В марте Литовский центр радио и телевидения также запретил ретрансляцию программ межгосударственного телеканала «Мир» на фоне начала спецоперации на Украине. Кроме того, в стране заблокировали более 57 интернет-ресурсов, которые предоставляли доступ к закрытым российским и белорусским каналам.