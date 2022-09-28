В КХЛ ответили на призыв США и Канады к играющим в России хоккеистам

В КХЛ заявили, что не выгоняют американских и канадских хоккеистов из России

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский ответил на призыв Федерация хоккея Канады и США к играющим в России хоккеистам. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Каменский заявил, что подобные решения каждый спортсмен должен принимать самостоятельно. «Это надо спрашивать у самих хоккеистов. Мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даем играть, у нас все на равных правах», — подчеркнул он.

Ранее 28 сентября Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться России. С подобным заявлением выступил и МИД США.

На данный момент в КХЛ выступают 48 канадцев и десять американцев.