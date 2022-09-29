Сообщение о явке меньше 1 процента в Запорожье оказалось недостоверным

Информация о явке меньше 1% на референдуме в Запорожской области не подтвердилась

Сообщение о том, что явка на референдуме о присоединении к России в Запорожской области составила меньше 1 процента, оказалось недостоверным.

Бывший мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала «1+1» 29 сентября заявил, что жители Мелитополя проигнорировали референдум о присоединении Запорожской области к России, который проходил с 23 по 27 сентября. По его словам, по всей области в целом также фиксировалась крайне низкая явка. Позже в тот же день публикация с основными тезисами его выступления появилась в официальном Telegram-канале Федорова.

Так, по данным экс-мэра, приняли участие в референдуме всего 0,5 процента жителей Запорожской области. При этом достоверный источник подобной информации Федоров не указал.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации Мелитополя, общая явка в Запорожской области по итогам всех дней референдума составила 85,4 процента. Как уточнила глава избирательной комиссии области Галина Катющенко, всего свои голоса отдали 462 109 человек.

По опубликованным официальным данным избиркома, в Мелитополе вхождение в состав РФ поддержали 96,78 процента проголосовавших, в Мелитопольской районе — 90,01 процента, в Запорожской области в целом — 93,11 процента.

Публикация не получила распространения в российских СМИ, но активно тиражировалась в украинских изданиях (1, 2, 3) и Telegram-каналах. Также соответствующие публикации появлялись в пабликах (1, 2) и на личных страницах пользователей (1, 2, 3) в соцсетях.