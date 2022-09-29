Пробка на мосту в Бразилии обернулась смертью нескольких человек

Три человека погибли в результате обрушения моста в Бразилии

Автомобильная пробка в Бразилии обернулась смертью нескольких человек: в результате обрушения моста три человека погибли и как минимум 15 пропали без вести. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в городе Карейро примерно в 08:00 (14:00 мск) 28 сентября. По рассказам очевидцев, утром на мосту возникла пробка: машины объезжали появившуюся трещину. Когда на мосту было несколько автомобилей, он неожиданно обвалился. В результате затонуло не менее 12 автомобилей, 14 пассажиров получили ранения. Пожарная служба штата заявила, что 15 человек считаются пропавшими без вести.

Причины происшествия пока не сообщаются, но свидетели рассказали, что заметили трещину на мосту еще до аварии. Правительство штата не дало СМИ никаких комментариев относительно трагедии.

В начале сентября в Демократической Республике Конго обрушился мост во время торжественного открытия.