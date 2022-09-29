МИД Черногории объявил 6 российских дипломатов персонами нон грата

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата, пишет ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Решение принято «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами». Когда именно россиян вышлют, не уточняется.

Российские власти уже пообещали пойти на ответные меры в отношении Черногории.

26 сентября во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Тацунори объявили персоной нон грата. Токио осудил действия Москвы. Как заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, «нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью».