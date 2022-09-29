В московском вузе задержали студента с подозрительным предметом на поясе

Охранники «Тимирязевки» в Москве задержали студента с подозрительным предметом на поясе

В Российском государственном аграрном университете в Москве — «Тимирязевке» — охранники задержали студента с подозрительным предметом на поясе. Об этом рассказали РБК в пресс-службе вуза.

Собеседник пояснил, что все произошло 27 сентября. «Охрана проявила бдительность и должным образом выполнила свою работу. При входе в учебный корпус был остановлен студент, на поясе которого был замечен подозрительный предмет. Согласно инструкции был вызван наряд полиции», — сказал он.

Полицейские уже начали разбираться в случившемся. Пользователи соцсетей сообщали, что студент пытался пройти в учебный корпус с несколькими ножами и пневматическим пистолетом.

26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние.

Школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения. Соседи россиянина рассказали, что его семья никогда ни с кем не общалась, сам Казанцев жил в квартире с бабушкой и матерью и был нелюдим. После атаки на школу он покончил с собой.