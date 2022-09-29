Акции российских компаний упали из-за возможных новых санкций

Акции «Норникеля» и «Русала» упали из-за новостей о санкциях против металлов из России

Во время торгов в четверг, 29 сентября, акции «Норникеля» и «Русала» упали, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло на фоне опасений возможного введения новых санкций против российских металлов.

Акции «Норникеля» падали на 6,17 процента, до 12132 рубля, «Русала» — на 2,76 процента — до 33,25 рубля за штуку.

Падение акций российских компаний произошло на новостях о том, что Лондонская биржа металлов (LME), которая является ведущей мировой товарной биржей, задумалась о возможном запрете новых поставок российских металлов на свои склады. Как указывало агентство Bloomberg, любой шаг LME по блокированию поставок из России может иметь серьезные последствия для мировых рынков металлов, поскольку Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди.

При этом сам факт обсуждения возможности подобного запрета еще не значит, что биржа приняла какое-либо решение по этому поводу. Однако информация спровоцировала резкий рост цен на металлы. Днем в четверг стоимость алюминия достигала 2270 долларов за тонну, а никеля — 22 910 долларов.