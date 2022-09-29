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10-летняя девочка поймала огромную аллигаторовую щуку длиной 2,5 метра

Houston Chronicle: в США девочка и ее отец поймали аллигаторовую щуку длиной 2,5 метра

Фото: Paul Myers / Houston chronicle

Эмили Майерс из города Хьюстон, штат Техас, США, поймала аллигаторовую щуку длиной 2,5 метра. Об этом сообщает Houston Chronicle.

10-летняя девочка отправилась на рыбалку со своим отцом. Мужчина рассказал, что практически не помогал своей дочери, так как с детства научил ее ловить рыбу. «Она точно знала, какие снасти использовать и в каком месте клюет. Ей известны все тонкости», — утверждает он.

Когда мужчина почувствовал, что удочку начало тянуть, он передал ее дочке. По словам Эмили, ей потребовалось не больше 12 минут, чтобы вытащить из воды огромную аллигаторовую щуку, также известную как миссисипский панцирник.

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Улов превзошел рекорд штата, державшийся с 2007 года: пойманная тогда аллигаторовая щука была на 20 сантиметров короче.

Рыбаки приняли решение выпустить панцирника обратно в водоем. Эмили сообщила, что теперь собирается поймать 45-килограммового голубого сома и 36-килограммового плоскоголового сома.

Ранее сообщалось, что в ЮАР девятилетний мальчик поймал на удочку 146-килограммовую узкозубую акулу. Мальчику понадобилось 2,5 часа, чтобы вытащить огромную рыбу на берег.

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Алиса Удовик
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