Девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую акулу

В ЮАР девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую узкозубую акулу

В ЮАР девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую узкозубую акулу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ксандре де Бир с трех лет рыбачит вместе с отцом, 35-летним Ксандером. Однажды мальчику удалось выловить 79-килограммовую акулу, с которой он боролся 40 минут. В этот раз улов оказался еще более впечатляющим.

Мальчику понадобилось 2,5 часа, чтобы вытащить огромную рыбу на берег. Тем временем отец наблюдал за происходящим со стороны и периодически давал советы. После взвешивания акулу отпустили обратно в воду.

По словам отца, он считал, что его сын пока не готов к схватке с такой крупной рыбой, поскольку недостаточно силен физически. «В прошлом я говорил ему, что если он поймает большую рыбу, то должен будет вытащить ее самостоятельно, без моей помощи», — рассказал мужчина и добавил, что акулы по-настоящему сильные и стойкие бойцы и справиться с ними непросто.

Узкозубые акулы достигают трех метров в длину. У них характерные узкие, крючковидные верхние зубы. Представители этого вида питаются в основном головоногими моллюсками, костистыми и хрящевыми рыбами.

Ранее сообщалось, что подросток из австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, рыбачил с друзьями и поймал на удочку 130-килограммовую тупорылую акулу.