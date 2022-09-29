Британии предсказали уникальное осеннее явление

The National Trust предрек уникальное осеннее явление в Великобритании

Британская организация «Национальный фонд» (The National Trust), которая занимается охраной природы и зданий, предсказала, что в осенью в стране можно будет увидеть больше деревьев с золотисто-коричневой листвой. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты отметили, что из-за экстремальной жары летом деревья слишком рано сбросили листву, однако оставшаяся крона в октябре и ноябре может окраситься в яркие цвета. Специалисты проверят прогноз в первую очередь в северной части страны, так как там раньше всего начинает снижаться температура. «Мы можем увидеть больше золотисто-коричневых и желтых цветов. В этом году может быть совершенно уникальная демонстрация», — предрекла старший консультант фонда Памела Смит.

Однако в организации подчеркнули, что для хорошего цвета листвы необходимо, чтобы в ближайшие две недели была солнечная погода и отсутствовал сильный ветер. При этом привычное осеннее явление на фоне изменения климата может оказаться под угрозой.

В июле 2022 года метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. По предварительным данным, воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Спустя время из-за аномальной жары впервые в истории пересох исток Темзы.