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Названы сроки окончания бархатного сезона на курортах юга России

Синоптик Вильфанд объявил о завершении бархатного сезона на курортах России через 11 дней

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на курортах юга страны. По его словам, он завершится примерно через 11 дней, сообщает ТАСС.

Как уточнил синоптик, температура воздуха начнет понижаться на курортах Краснодарского края и Крыма уже с 3 октября. Обычно бархатный сезон в южных регионах длится до начала октября. 

«До конца первой декады можно говорить о бархатном сезоне. До 10 октября — это тоже замечательная продолжительность, насчет более продолжительного периода пока сложно говорить», — добавил Вильфанд.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные курорты для отдыха в бархатный сезон. Так, самые недорогие трехзвездочные отели можно забронировать в Таиланде — цена за бюджетное жилье в Паттайе стартует от 800 рублей за ночь. Что касается отечественных курортов, то в трехзвездочной гостинице в Анапе туристы снимут номер за 1500 рублей в сутки, а в Сочи — за 2100 рублей.

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Валентина Процкова
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