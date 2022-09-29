Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Кирилл Серебренников назван режиссером года

Кирилл Серебренников стал режиссером года по результатам опроса журнала Opernwelt
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников. Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Кирилл Серебренников стал режиссером года по результатам экспертного опроса, проведенного журналом Opernwelt. Об этом сообщается на сайте издания.

Серебренников был удостоен награды критиков за его интерпретацию «Носа» Дмитрия Шостаковича в Баварской государственной опере в Мюнхене, а также за свою версию оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в Амстердаме.

Франкфуртская опера вновь была признана оперным театром года. Вера Лотте Беккер была отмечена как главная певица, а дирижером года стал руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко. Спектаклем года назвали «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова. Он поставлен Кристофом Лоем во Франкфурте.

В июне Серебренников высказался о своей эмиграции из России во Францию. Он заявил, что не считает свой отъезд окончательным разрывом с Россией. По его мнению, нельзя запрещать людям ехать туда, где они чувствуют себя счастливыми. Вместо запретов необходимо сделать так, чтобы у людей не возникало желания уезжать, пояснил Серебренников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах
Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма
В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП
Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд
Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна
В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»
Спасение девочки от вцепившегося в нее пса попало на видео
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.