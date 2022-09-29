Кирилл Серебренников назван режиссером года

Кирилл Серебренников стал режиссером года по результатам опроса журнала Opernwelt

Кирилл Серебренников стал режиссером года по результатам экспертного опроса, проведенного журналом Opernwelt. Об этом сообщается на сайте издания.

Серебренников был удостоен награды критиков за его интерпретацию «Носа» Дмитрия Шостаковича в Баварской государственной опере в Мюнхене, а также за свою версию оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в Амстердаме.

Франкфуртская опера вновь была признана оперным театром года. Вера Лотте Беккер была отмечена как главная певица, а дирижером года стал руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко. Спектаклем года назвали «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова. Он поставлен Кристофом Лоем во Франкфурте.

В июне Серебренников высказался о своей эмиграции из России во Францию. Он заявил, что не считает свой отъезд окончательным разрывом с Россией. По его мнению, нельзя запрещать людям ехать туда, где они чувствуют себя счастливыми. Вместо запретов необходимо сделать так, чтобы у людей не возникало желания уезжать, пояснил Серебренников.