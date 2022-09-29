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Бывшая жена британца назвала прозрением его расставание с украинской беженкой

Бывшая жена британца Гарнетта назвала прозрением его расставание с украинской беженкой

Фото: @tee_garnett

Бывшая супруга британца Энтони Гарнетта, который бросил ее с двумя детьми ради беженки с Украины Софии Каркадым, отреагировала на его расставание с возлюбленной. Своими эмоциями она поделилась в беседе с The Daily Mail.

По словам Лорны Гарнетт, новость о разрыве пары обрадовала ее, так как внимание прессы к личной жизни бывшего мужа негативно сказывалось на ее психологическом состоянии.

«Им тоже было нелегко, и я надеюсь, что теперь, когда Энтони прозрел и бросил ее, все уляжется», — добавила она.

Британка отметила, что до сих пор не понимает, как впустила Каркадым в свой дом. На данный момент Гарнетт пытается «оправиться от всего этого».

Ранее Гарнетт объявил о расставании с Каркадым. По его словам, девушка вела себя агрессивно, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию. «Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию», — заявил британец. Он добавил, что его «достало» иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия. «Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заключил он.

Весной семья Гарнетт приютила в своем доме беженку с Украины Софью Каркадым. Уже через несколько дней глава семейства бросил супругу после десяти лет брака, оставил двоих детей и ушел к украинке. Их отношения продлились четыре месяца.

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