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Байден сделал заявление по вопросу признания референдумов в ДНР и ЛНР

Байден: США никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Соединенные Штаты считают референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской областей «абсолютной фикцией» и никогда «не признают претензии России на суверенную территорию Украины», заявил президент США Джо Байден, пишет РИА Новости.

Выступая в Госдепартаменте на совместном саммите США и островных государств Тихого океана, он уточнил, что результаты референдумов якобы были сфабрикованы в Москве. Байден назвал специальную операцию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН».

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«США никогда не признают претензии РФ на суверенную территорию Украины», — сделал он заявление по вопросу референдумов.

Референдумы о вхождении этих территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство высказалось за присоединение.

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Марина Совина
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