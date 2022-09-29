Билборд с благодарностями Байдену появился в центре Донецка

В Донецке президента США Байдена поблагодарили словами «Спасибо деду за нашу победу»

В центре Донецка появился билборд с благодарностями президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

На рекламном щите, установленном на одной из центральных улиц города, появилось фото Байдена и подпись — «Спасибо деду за нашу победу». Также авторы плаката указали на нем информацию о количестве проголосовавших на референдуме за присоединение Донецкой народной республики (ДНР) к России.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

В США результаты референдумов считают сфабрикованными и уверены, что они не отражают волеизъявление украинцев. В связи с этим американская сторона в ближайшие дни введет в отношении России новые санкции.