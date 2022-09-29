Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма

Актер Махершала Али оказался недоволен производством фильма «Блэйд»

Американский актер Махершала Али оказался недоволен производством фильма «Блэйд», в котором он исполнит главную роль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте инсайдера Джеффа Снайдера.

Отмечается, что сценарий картины состоит всего из 90 страниц и предусматривает лишь две экшен-сцены. Артист недоволен работой над проектом, а глава студии Marvel Кевин Файги возложил на себя слишком много обязанностей, поэтому не справляется с кинолентой, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что режиссер «Блэйда» Бассам Тарик отказался работать над проектом за два месяца до съемок. Представители Marvel назвали причиной его ухода «изменения в производственном расписании». Уточняется, что кинодеятель выступит в качестве продюсера картины. Кто будет новым режиссером, пока неизвестно.

Помимо Али, в фильме появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, съемки должны стартовать в ноябре в Атланте, штат Джорджия.