Россиянам рассказали о брони при мобилизации

«Объясняем.рф»: россияне, которым положена бронь, получают отсрочку от призыва

Россияне, которым положена бронь, получают специальное удостоверение, предоставляющее отсрочку от призыва по частичной мобилизации, объявленной на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщается на госпортале «Объясняем.рф».

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — отметили в опубликованном материале.

Ранее госпортал перечислил критерии отбора подлежащих мобилизации россиян. Уточнялось, что мобилизации подлежат все граждане России, находящиеся в запасе Вооруженных сил страны. При этом приоритет отдается рядовым и сержантам до 35 лет, младшим офицерам до 50 лет и старшим офицерам до 55 лет.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку.