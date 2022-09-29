Дядя заживо закопал верующего племянника ради заработка на подношениях

India: дядя заживо закопал племянника ради заработка в паломничестве

Житель индийской деревни Теджпер, штат Уттар-Прадеш, заживо закопал племянника как святого ради заработка в паломничестве. Об этом сообщает India.

Полиция спасла похороненного заживо глубоко верующего Шубхама Госвами. 23-летний мужчина рассказал, что его дядя по имени Манна Лал Пандей вместе с тремя сообщниками попытался заживо похоронить его во время индуистского праздника Наваратри, чтобы создать могилу святого и привлечь паломников.

Таким образом дядя надеялся заработать, так как приходя на могилы святых, люди приносят деньги, цветы и подношения. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Пандея и его сообщников по обвинению в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Полицейские предполагают, что супруги решили избавиться от новорожденной, потому что хотели сына, а не дочь.

