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Дядя заживо закопал верующего племянника ради заработка на подношениях

India: дядя заживо закопал племянника ради заработка в паломничестве

Фото: Franklin Jacome / Globallookpress.com

Житель индийской деревни Теджпер, штат Уттар-Прадеш, заживо закопал племянника как святого ради заработка в паломничестве. Об этом сообщает India.

Полиция спасла похороненного заживо глубоко верующего Шубхама Госвами. 23-летний мужчина рассказал, что его дядя по имени Манна Лал Пандей вместе с тремя сообщниками попытался заживо похоронить его во время индуистского праздника Наваратри, чтобы создать могилу святого и привлечь паломников.

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Таким образом дядя надеялся заработать, так как приходя на могилы святых, люди приносят деньги, цветы и подношения. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Пандея и его сообщников по обвинению в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Полицейские предполагают, что супруги решили избавиться от новорожденной, потому что хотели сына, а не дочь.

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Алиса Дмитриева
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