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Желание Украины вступить в ЕС назвали желанием вернуть Европу времен Челентано

Политический философ Чадаев заявил о желании Украины вернуть Европу времен Челентано
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Maynor Valenzuela / Reuters

Украина не сможет стать частью Евросоюза, который представляют местные политики, поскольку сущность Европы уже изменилась. С таким мнением выступил политический философ Алексей Чадаев в разговоре с «Лентой.ру».

«Проблема в том, что та Европа, которая есть, — это неправильная Европа, и для того, чтобы у Украины все получилось, нужна Европа Фомы Аквинского. Но откуда взять сейчас Фому Аквинского, когда на его месте в доминиканском монастыре давным-давно бородатая женщина Кончита Вурст?» — прокомментировал Чадаев.

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Он назвал стремление Киева стать частью ЕС желанием вернуть Европу времен Адриано Челентано, «которой уже давно нет, но которую показывали им в кино». По мнению эксперта, фактически украинские власти пытаются вернуть старую Европу и обрести ее «на руинах».

В июне главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в объединение. Для присоединения к Евросоюзу Киеву необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ.

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Алевтина Запольская
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