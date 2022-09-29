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В ЛНР предложили дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Посол ЛНР Мирошник призвал дать Харьковской области шанс выйти из-под контроля Киева

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал дать шанс Харьковской области выйти из-под контроля Киева. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно [решить] только тогда, когда они (Харьковская область — прим. "Ленты.ру") будут выведены из-под контроля украинского режима, который, собственно, является марионеточным», — заявил Мирошник.

Поэтому, считает он, регион необходимо вывести из-под контроля киевских властей. Кроме того, отметил Мирошник, необходимо решить вопрос «демилитаризации и денацификации» на большинстве территорий, где могут располагаться украинские подразделения, угрожающие безопасности регионов, которые вскоре станут частью России.

«Но и [нужно] дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми украинским режимом. Я думаю, мы этот шанс дать должны, исходя из, по крайней мере, ментального единого ощущения того, что мы люди одного корня», — сказал посол.

Ранее Мирошник предложил объединить Народную милицию ЛНР с российской армией после присоединения региона к России.

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Алевтина Запольская
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