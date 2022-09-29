В ЛНР предложили объединить Народную милицию с российской армией

Посол ЛНР Мирошник предложил объединить Народную милицию с российской армией

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник предложил объединить Народную милицию с российской армией после присоединения республики к России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что это, в первую очередь, касается луганской Народной милиции, которая должна стать одним целым с Вооруженными силами Российской Федерации, в том числе и по стандартам выучки, по стандартам военно-технического оснащения, по их системе командования и всего прочего», — сказал Мирошник.