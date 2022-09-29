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Раскрыты сроки вхождения ЛНР в состав России

Посол Мирошник заявил, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти в течение недели

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вхождение Луганской народной республики (ЛНР) в состав Российской Федерации должно произойти в течение недели. Такие сроки в интервью РИА Новости озвучил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений

Родион Мирошникпосол ЛНР в России

Мирошник пояснил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые российской правовой системой. «Главное уже произошло, референдум произошел. (...) Скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», — выразил он уверенность.

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27 сентября 2022

Правовой статус ЛНР в составе России

По словам Мирошника, ЛНР может войти в состав России в качестве республики. По словам посла, такой статус позволит ЛНР получить определенные автономные права. «Будем наделены определенными автономными правами. Какими конкретно — будет все описано в законе», — анонсировал Мирошник.

Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики

Родион Мирошникпосол ЛНР в России

Мирошник уточнил, что остальные детали, в том числе то, какими правами и обязанностями будет наделена республика, ее руководство, власть и система власти — «вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время», — сообщил он.

Посол уточнил, что договор о вхождении региона в состав России проходит финальную доработку — его подписание необходимо для проведения процедуры интеграции.

Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения

Родион Мирошникпосол ЛНР в России

Референдумы о присоединении к России

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о присоединении к России.

В ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра чуть ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

В Запорожской области по результатам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской — за высказались 87,05 процента избирателей.

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Вечером 28 сентября самолет с главами Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве. Главы регионов прибыли, чтобы юридически оформить вхождение республики в состав России.

Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации

Кирилл Стремоусовзаместитель главы администрации Херсонской области

Новый федеральный округ

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым могут быть объединены в новый федеральный округ.

Название образования пока не раскрывается. Однако уже появились домыслы, что на картах появится Крымский федеральный округ. Руководителем округа может стать бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, покинувший пост в июле.

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Марина Совина
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