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Несколько китайских чиновников исключили из Коммунистической партии Китая

Несколько высокопоставленных чиновников исключили из Коммунистической партии Китая

Фото: Carlos Barria / Reuters

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по дисциплине провела проверки в отношении членов партии, в результате которой несколько высокопоставленных китайских чиновников были исключены из фракции. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, из партии были исключены заместитель председателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Сун Сибинь, заместитель председателя правительства провинции Хубэй Цао Гуанцзин, заместитель председателя правительства провинции Ляонин и глава провинциального управления общественной безопасности Ван Давэй, а также главный прокурор народной прокуратуры города Шанхай Чжан Бэньцай.

Как заявила КПК, эти чиновники подозреваются в нарушении закона. В ходе проверки выяснилось, что чиновники пренебрегли
партийной дисциплиной, участвовали во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением в личных целях.

Ранее стало известно о китайских лоббистах в команде президента США Джо Байдена, которые работали на Коммунистическую партию Китая или спонсировались китайским государством.

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Татьяна Антоненко
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