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Шесть американских штатов подали в суд на Байдена

Шесть штатов США подали в суд на Байдена из-за его решения списать долги студентам

Фото: Globallookpress.com

Шесть штатов США обратились в суд с обвинениями в адрес президента Джо Байдена, а также министерства образования и его главы Мигеля Кардоны в превышении полномочий из-за решения списать студенческие долги для части американцев. Уточняется, что коллективный иск подали Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Южная Каролина и Арканзас, сообщает РИА Новости.

«Никакой законодательный акт не позволяет президенту Байдену по собственной инициативе освобождать миллионы людей от их обязательства платить долги, которые они добровольно на себя взяли», — сказано в иске.

Генпрокурор Арканзаса Лесли Рутледж, в свою очередь, уточнила, что по закону министерство образования должно собирать долги, которые находятся на балансе, а у главы государства нет полномочий, позволяющих каким-либо образом отменить это.

Ранее Байден во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе.

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Марина Совина
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