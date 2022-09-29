Кредиты погибших в ходе спецоперации на Украине аннулируют

«Объясняем.рф»: кредиты погибших или ставших инвалидами в ходе СВО будут аннулированы

Согласно данным государственного портала «Объясняем.рф», кредиты погибших или ставших инвалидами первой группы в ходе российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а также членов их семей, будут аннулированы. Сделано это будет за счет банков, сообщается в Telegram-канале портала.

«Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков», — сказано в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что допущенные при частичной мобилизации в России ошибки необходимо исправлять и больше их не допускать. По словам российского лидера, от граждан страны поступает много вопросов по поводу мобилизации. Путин призвал разбираться в каждом конкретном случае неправомерного призыва и возвращать людей домой в случае ошибки.