Путин призвал исправить ошибки при частичной мобилизации

Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации и впредь их не допускать

Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять и впредь их не допускать, заявил российский президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности, пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, от граждан страны поступает много вопросов по поводу мобилизации. Путин призвал разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. Он напомнил: при призыве нужно учитывать то, что у некоторых граждан есть отсрочка.

«Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — подчеркнул глава государства. Путин также напомнил, что многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. В других случаях добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — добавил он.

По мнению политика, во всех ошибках нужно разобраться без суеты.