Путин потребовал не наводить суету с мобилизацией

Президент России Путин потребовал разбираться с частичной мобилизацией без суеты

Президент России Владимир Путин указал на недочеты в подборе военнослужащих при частичной мобилизации в стране и потребовал не наводить суету при этом процессе. Главу государства цитирует ТАСС.

Президент заявил, что критерии частичной мобилизации на данный момент сформулированы и нельзя отправлять на фронт тех, у кого есть официальная отсрочка: например, многодетных отцов или людей с хроническими болезнями. Помимо этого, он призвал вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего основания.

«А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Вот со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться», — заявил Путин.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.