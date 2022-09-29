Глава Дагестана обвинил ВСУ в подготовке протестов против мобилизации

Глава Дагестана Меликов: протесты против мобилизации в регионе готовили спецслужбы Украины

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил спецслужбы Украины в подготовке протестов в регионе против частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает. Их призывают те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», — заверил глава региона.

Ранее сообщалось, что информация о масштабных митингах в Дагестане из-за мобилизации оказалась недостоверной.

23 сентября YouTube канал «Усы Пескова» опубликовал восьмисекундное видео под названием «ЧП в Дагестане. Дагестан восстал против могилизации». При этом в описании к кадрам, на которых запечатлены протестующие люди, не сообщается о месте масштабного митинга. Комментарии к видео отключены.