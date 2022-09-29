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В ЛНР порекомендовали ООН рассмотреть давление Украины на референдуме

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в ООН должны рассмотреть давление Киева на референдуме
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник считает, что в ООН должны рассмотреть вопрос давления Киева во время проведения референдума о присоединении региона к России, передает РИА Новости.

«Этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему украинская сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещенные методы», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что единственной преградой во время проведения референдума было давление Украины, пытавшейся обстреливать, вводить уголовное преследование и угрожать.

Ранее стало известно, что подписание договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоится в пятницу, 30 сентября.

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Кристина Есикова
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