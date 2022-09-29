Заблудившийся в тумане турист успел сделать один звонок перед смертью

В Великобритании поднявшийся на гору турист сделал последний звонок перед смертью в тумане

В Великобритании турист заблудился в тумане и упал с горы. Перед смертью он успел сделать один звонок своей девушке, сообщает The Mirror.

30-летний Аде Аджайи (Ade Ajayi) приехал на отдых со своей возлюбленной и двумя собаками. В один из дней отпуска мужчина рано утром поднялся на вершину Сноудон (Snowdon) высотой 3560 футов (чуть более километра).

Начав спускаться с горы, он позвонил своей девушке и пообещал быть дома через два часа. Однако потерял дорогу, поскользнулся и сорвался с обрыва. Забеспокоившись, что возлюбленный не вернулся к назначенному времени, британка вызвала службу спасения.

Отмечается, что тело Аджайи обнаружили во время восхождения другие туристы. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила «в результате множественных травм, вызванных падением с большой высоты».

Ранее в сентябре стало известно, что в США трое местных туристов погибли во время тура по бездорожью — их джип вылетел с горной дороги и упал с 30-метрового обрыва. Находившийся за рулем 72-летний водитель не справился с управлением.