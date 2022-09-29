Девушка смастерила дизайнерские вещи из подручных средств и прославилась в сети

Дизайнер смастерила вещи брендов из туалетной бумаги и мочалки и прославилась в сети

Британский дизайнер воссоздала наряды люксовых брендов с помощью подручных средств и прославилась в сети. Посты на эту тему появились в ее Instagram-акаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

30-летняя Анжелика Хикс регулярно делится фотографиями, демонстрируя вещи, которые она смастерила из различных предметов быта. Так, иллюстратор повторила полосатое платье марки Carolina Herrera, прикрепив туалетную бумагу к черной ткани. Помимо этого, девушка использовала мочалку для душа, скраб и картон для производства копии корсета модного дома Gucci, который ранее надевала певица Билли Айлиш.

По словам Хикс, ролики и снимки, на которых она демонстрирует процесс создания предметов гардероба, помогли ей обрести известность в сети. На данный момент на нее подписаны более 100 тысяч человек, которые регулярно восхищаются деятельностью блогерши. «Это должно быть на всех площадках!», «Вау», «Очень круто», — пишут они.

«Люди любят подшучивать над модой, я помогаю им выглядеть стильно и бюджетно. В среднем у меня уходит около двух часов в день на мое творчество», — высказалась в заключение дизайнер.

В мае россияне оценили образы моделей на новом показе люксового бренда Balenciaga фразой «быдло во дворе». Поклонники моды из России увидели в нарядах отсылку к гоп-культуре и сравнили их с работами дизайнера Гоши Рубчинского.

