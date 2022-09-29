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Названы модные платья на 2023 год

Who What Wear: платья длины макси и наряды с животными принтами будут модными в 2023 году

Фото: Alexander Kovacs / Unsplash

Редактор портала Who What Wear Оливия Лидбери назвала платья, которые будут в моде в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметила, что в следующем году актуальными и модными по-прежнему будут четыре разновидности платьев, которые попали в тренды осенью 2022 года. Так, среди них — наряды длины макси и изделия с животными принтами, в том числе с имитацией шкуры зебры, гепарда, тигра и далматина, которые можно встретить в коллекциях таких брендов, как COS, H&M, & Other Stories и Asos Design.

В то же время специалистка внесла в список шелковые платья-комбинации и предметы гардероба в стиле Barbiecore («Барбикор»), который включает в себя одежду в розовой гамме. Подобные модели представлены в линейках марок Mango, Nanushka и Les Reveries.

В августе модный редактор Лилиана Родригес назвала самые модные платья на осень 2022 года. Так, в список вошли модели из сетчатой ткани, с вырезами на спине, а также фасоны с асимметричными рукавами.

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Алина Гостева
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