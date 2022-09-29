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Россиянам рассказали о возможности сэкономить на авиабилетах в Египет

В АТОР рассказали о возможности сэкономить на перелете в Египет, выбирая стыковочные рейсы

Фото: Unsplash

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли стоимость авиабилетов на курорты Египта, а также рассказали о возможности сэкономить на перелете, выбирая стыковочные рейсы. Об этом сообщается на сайте организации.

В АТОР напомнили, что национальный российский перевозчик «Аэрофлот» официально объявил о возобновлении с 1 октября прямых ежедневных рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Время в пути из Москвы составит около семи часов.

В октябре тарифы на рейсы без багажа на побережье Красного моря в обе стороны начинаются от 84 тысяч рублей на одного пассажира, с багажом — от 88 тысяч. «В зимнем сезоне с учетом динамического ценообразования и ограниченности зарубежных направлений тарифы "Аэрофлота" на египетские курорты, особенно на Новый год, могут увеличиться как минимум на 15-20 процентов, — отметили эксперты. — То есть стоимость перелета в обе стороны может составить 100 тысяч рублей».

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Для сравнения, авиакомпания «Россия», которая также начнет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, предлагает на ноябрьские праздники перелет по маршруту Москва — Сочи — Хургада и обратно за 30,5 тысячи рублей на одного человека без багажа. Билет с багажом обойдется от 35 тысяч рублей. Стоимость перелета в Хургаду через Сочи на новогодние праздники стартует от 43 тысяч рублей на одного человека в обе стороны без багажа.

«Таким образом, перелеты "Аэрофлота" из Москвы на курорты Египта со стыковкой в Сочи на Новый год потенциально могут оказаться на 40-45 процентов дешевле, чем прямые рейсы перевозчика (от 100 тысяч рублей и выше)», — заключили специалисты ассоциации.

Ранее стало известно, что туры в Египет с отправлением из Казахстана зачастую обходятся россиянам в два раза дешевле, чем с вылетом из Екатеринбурга или Новосибирска. Например, тур на 12 дней в четырехзвездочный отель Шарм-эш-Шейха с вылетом из столицы стоит 136 тысяч рублей. 

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Валентина Процкова
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