ЕК подготовит инструкцию для ЕС по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия подготовит инструкцию для ЕС по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Европейская комиссия подготовит инструкцию для стран Европейского союза (ЕС) по теме приема уклоняющихся от мобилизации россиян. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», — рассказала представитель Еврокомиссии.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 30 сентября граница страны с Россией будет закрыта. Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. Решение затронет как въезжающих в Финляндию туристов, так и транзитных путешественников.