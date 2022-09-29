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ЕК подготовит инструкцию для ЕС по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия подготовит инструкцию для ЕС по приему уклоняющихся от мобилизации россиян

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Европейская комиссия подготовит инструкцию для стран Европейского союза (ЕС) по теме приема уклоняющихся от мобилизации россиян. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», — рассказала представитель Еврокомиссии.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 30 сентября граница страны с Россией будет закрыта. Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. Решение затронет как въезжающих в Финляндию туристов, так и транзитных путешественников.

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Виктория Кондратьева
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