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Власти Финляндии заявили о закрытии границы с Россией

Глава МИД Финляндии заявил о закрытии границы с Россией с 30 сентября
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Фото: Jussi Nukari / Reuters

Граница Финляндии с Россией будет закрыта в пятницу, 30 сентября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на брифинге с журналистами, его словам передает телекомпания Yle.

«Было принято принципиальное решение об ограничении российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — заявил Хаависто.

Министр внутренних дел Криста Микконен, также принявшая участие в брифинге, отметила, что российский туризм наносит ущерб международным отношениям Финляндии. При этом глава МИД страны уточнил, что Финляндия не считает, что каждый российский турист представляет собой угрозу внутренней безопасности страны.

Ограничение затронет как въезжающих в Финляндию туристов, так и транзитных путешественников. Однако, в Финляндию по-прежнему смогут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам. Ожидается, что подробности о том, кому будет разрешен въезд в страну, появятся позднее.

О том, что правительство Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян стало известно 28 сентября. В пресс-службе кабмина страны рассказали, что финское правительство получило информацию о способах усиления контроля на границе между странами с помощью пограничного заграждения. Также сообщалось, что парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз.

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Варвара Кошечкина
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