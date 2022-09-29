Оборонный бюджет Эстонии впервые превысит один миллиард долларов

Эстония приняла оборонный бюджет на 2023 год, который впервые превысит 1 млрд долларов

Правительство Эстонии приняло новый оборонный бюджет на 2023 год, он впервые превысит один миллиард долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина в Таллине.

«Доходы государственного бюджета на 2023 год составят 16 миллиардов евро, что на 16 процентов меньше, чем в государственном бюджете этого года, расходы составят 17 миллиардов евро, что на 18 процентов больше, чем в нынешнем году. Расходы на оборону впервые достигнут 1 миллиарда евро, или 2,7 процента от ВВП», — заявили в правительстве республики.

Накануне министерство иностранных дел (МИД) Эстонии посоветовало гражданам отказаться от поездок в Россию без крайней необходимости. Помимо этого, в МИД рассказали о сложностях с оказанием помощи людям, которые одновременно обладают паспортами и России, и Эстонии.