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МИД Эстонии посоветовал гражданам отказаться от поездок в Россию

МИД Эстонии посоветовал гражданам отказаться от поездок в Россию без крайней необходимости
СюжетВизы в Европу:

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии посоветовало гражданам отказаться от поездок в Россию без крайней необходимости. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает ТАСС.

В МИД заявили, что эстонцам не надо приезжать в Россию без крайней необходимости, также стоит «полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной». «Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в этой стране и по возможности возвратиться в Эстонию», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, в МИД рассказали о сложностях с оказанием помощи людям, которые одновременно обладают паспортами и России, и Эстонии. В ведомстве напомнили, что таких эстонцев на территории России «рассматривают как собственных граждан». Уточняется, что в связи с этим Эстония не сможет помочь лицам, оказавшимся в сложном положении в России: возможности ограничены.

Ранее стало известно, что в Польше начало действовать ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские порты. Таким образом, перевозчики, взявшие на борт россиянина, у которого, как уточняется, нет оснований для въезда, должны будут отправить его назад за свой счет.

19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд гражданам России, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими странами. При этом данные ограничения распространились не на всех россиян.

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Варвара Кошечкина
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