Девушка осталась с внешностью персонажа из Angry Birds после коррекции бровей

Подруга блогерши Дианы Авиту осталась с чрезмерно изогнутыми бровями после коррекции

Подруга блогерши Дианы Авиту осталась с внешностью персонажа из видеоигры Angry Birds после коррекции бровей. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Известно, что девушка обратилась за данной услугой к мастеру, однако оказалась недовольна его работой. На размещенных кадрах она продемонстрировала результат преображения, в рамках которого ее брови стали чрезмерно изогнутыми. «Бровист их испортила», — заявила клиентка.

Видео набрало 6,6 миллиона просмотров. В свою очередь зрители отметили, что трансформация девушки их развеселила. «Сначала я подумала, что героиня ролика драматизирует и брови выглядят хорошо, но потом она повернулась, и я не смогла сдержать смеха», «Я парень, но даже я понимаю, что мастер виноват», «Теперь у нее постоянно удивленный взгляд», «Я старалась не смеяться, но...», «Она сделала из тебя Angry Birds. Просто дорисуй немного брови сама», — прокомментировали пользователи.

Ранее в сентябре блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге пряди оказались короче, чем юзерша рассчитывала.