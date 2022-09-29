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Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось недостоверным

Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию россиян оказалось недостоверным

Фото: Shutterstock

Сообщение о дезертирских печатях в военных билетах уехавших в Грузию россиян оказалось недостоверным.

27 сентября на странице председателя ТСЖ «Бибирево-4» Михаила Островского появился пост о том, что уезжающим в Грузию россиянам ставят печать о дезертирстве. «Владикавказ: всем, кто выезжает из страны в Грузию пограничники в военном билете ставят такую печать. Навсегда!» — сказано в посте.

К записи прикреплено фото военного билета с соответствующей печатью.

Информация недостоверна, так как пограничники не имеют права ставить печати в военный билет. О печатях о дезертирстве в органах, связанных с Минобороны, в целом достоверно ничего не известно.

Для поездок за границу не требуется предоставлять военный билет. А председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 сентября дополнительно уточнил, что разрешение военкомата на передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требуется.

Сообщение о якобы простановке печатей о дезертирстве не вызвало интереса у российских СМИ. В соцсетях информация не получила большого распространения. Некоторые паблики публиковали эти сведения, отмечая, что признают недостоверность информации. В комментариях к посту Островского большинство читателей с недоверием отнеслись к этой информации. «Жаль, что фейк, но принять во внимание можно», — написал один из пользователей «ВКонтакте».

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Варвара Кошечкина
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