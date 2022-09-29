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Польша ввела санкции против дочки «Газпрома»

Польша внесла «Газпром экспорт» в национальный санкционный список и заморозила все активы

Фото: Shutterstock

Польша внесла российскую компанию «Газпром экспорт», являющейся дочкой «Газпрома», в национальный санкционный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение польского Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в четверг, 29 сентября, Польша обновила списки попадающих под санкции компаний и физических лиц. ВВ числе тех, против кого страна ввела санкции, значится «Газпром экспорт», штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге. В отношении российской компании применяется «замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов».

Также на сайте польского ведомства подчеркивается, что «Газпром экспорт» уже находится в санкционных списках США.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал не ждать, что страна когда-либо введет санкции против «Росатома» или «Газпрома». По его словам, Будапешт отказывается идти на поводу другим западным государствам в этом вопросе.

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Варвара Кошечкина
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