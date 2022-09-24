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Экономика

Венгрия отказалась когда-либо вводить санкции против «Росатома» и «Газпрома»

Глава МИД Венгрии Сиярто: страна никогда не введет санкции против «Росатома» и «Газпрома»
Петер Сиярто

Петер Сиярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости призвал не ждать, что страна когда-либо введет санкции против «Росатома» или «Газпрома». По его словам, Будапешт не отказывается идти на поводу другим западным государствам в этом вопросе.

«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — заявил глава венгерского МИД.

Дипломат подчеркнул, что это затрагивает суверенитет Венгрии, поэтому она не будет ставить под угрозу свои инвестиции в ядерной сфере. Сиярто добавил, что в случае введения ограничений в отношении «Росатома» строительства АЭС «Пакш» окажется под угрозой, поэтому власти страны не допустят такого развития событий.

Ранее китайский журналист Ван Вэнь удивился тому, как россияне живут под санкциями после начала спецоперации на Украине. По его словам, сложившаяся ситуация практически не изменила жизнь граждан, они верят, что страна остается в центре международной арены и способна постоять за себя.

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Марина Совина
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