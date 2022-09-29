Россиянка съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о немцах

Россиянка съездила в Германию и рассказала о жалобах со стороны немцев

Российская туристка съездила в Германию и назвала четыре неприятных факта о немцах. О своей поездке она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, в ФРГ туристы могут столкнуться с различными жалобами со стороны немцев. Например, они могут сообщить в специальные службы, если обнаружат в мусорном пакете неотсортированные вещи.

Второй неприятный факт, как отметила россиянка, — в воскресенье не работают аптеки и магазины, исключение — заправки, на которых придется переплатить в два-три раза.

Помимо этого, как рассказала путешественница, в Германии плохо развит сервис доставок и продуктов на дом. Так, заказ надо оформлять заранее, доставят его в течение нескольких дней.

Четвертый неприятный факт, по мнению девушки, отсутствие соседской поддержки и взаимопомощи. В частности, речь идет о межличностных отношениях.

Ранее россиянка съездила в Германию и сравнила ее с российской глубинкой. В первую очередь туристка обратила внимание на хорошо асфальтированные дороги.