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Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников

Президент Казахстана Токаев исключил День первого президента из числа госпраздников

Фото: сайт Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым исключил День первого президента из списка государственных праздников. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». Поправки исключают День первого президента, который в стране празднуют 1 декабря, из числа госпраздников.

Ранее сообщалось, что соответствующую норму внесли на рассмотрение внесли депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента.

День первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был учрежден в 2012 году.

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Алевтина Запольская
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