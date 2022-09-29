Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров рассказал об эвакуации чеченскими бойцами жильцов дома после удара ВСУ

Кадыров сообщил об эвакуации жилого дома чеченскими бойцами после удара ВСУ в Херсоне

Фото: Christopher Pike / Reuters

Чеченские бойцы помогли экстренным службам эвакуировать жильцов многоквартирного жилого дома в Херсоне, который подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). О помощи пострадавшим сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, они сумели эвакуировать людей и оказали полное содействие спасателям в их работе. По свидетельствам наших бойцов, украинское командование активно бьет артиллерией по жилым районам», — сказал политик.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Он предположил, что ВСУ таким образом мстят херсонцам за желание войти в состав России, а также заверил, что всех участников атаки на жилые дома призовут к ответу.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские командиры спасли российского военного Киргиза Мусаханова из плена. По его словам, с бойцом на данный момент все хорошо.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста
В России рассказали об изменении состава парламента после референдумов
Кадыров рассказал об эвакуации чеченскими бойцами жильцов дома после удара ВСУ
Отдыхавший в гостинице российский охранник устроил стрельбу
ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж
Полная блогерша показала фигуру в бикини назло хейтерам
Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
В Совфеде назвали трусами уезжающих за рубеж россиян
Врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.