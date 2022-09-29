Кадыров рассказал об эвакуации чеченскими бойцами жильцов дома после удара ВСУ

Кадыров сообщил об эвакуации жилого дома чеченскими бойцами после удара ВСУ в Херсоне

Чеченские бойцы помогли экстренным службам эвакуировать жильцов многоквартирного жилого дома в Херсоне, который подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ). О помощи пострадавшим сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, они сумели эвакуировать людей и оказали полное содействие спасателям в их работе. По свидетельствам наших бойцов, украинское командование активно бьет артиллерией по жилым районам», — сказал политик.

Он предположил, что ВСУ таким образом мстят херсонцам за желание войти в состав России, а также заверил, что всех участников атаки на жилые дома призовут к ответу.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченские командиры спасли российского военного Киргиза Мусаханова из плена. По его словам, с бойцом на данный момент все хорошо.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.