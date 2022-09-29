Женщина нашла в шкафу потайную комнату с окном

Newsweek: женщина осматривала новый дом и нашла за стеной шкафа огромное помещение

Жительница Канады вместе с родителями осматривала новый дом перед покупкой и нашла огромную потайную комнату с окном, спрятанную в задней стене шкафа. Об этом сообщает Newsweek.

Пользовательница TIkTok Ава Хедрик (@avaheadrick) осматривала дом на востоке канадского города Су-Сент-Мари, провинция Онтарио. Она заглянула в шкаф в спальне и обнаружила обширное пространство со штангой для одежды. Одна из трех стен была открытой и вела в длинный проход. По обеим сторонам прохода были вмонтированы полки, а в открывавшемся далее помещении имелось окно.

Женщина опубликовала видео в своем аккаунте. С момента публикации запись набрала 1,5 миллиона просмотров. «Осматривали дом, так как мои родители почему-то любят переезжать, и о боже... я влюбилась», — написала она в комментарии к видео.

Хедрик подчеркнула, что «это самое крутое, что она видела в жизни». «Это выглядит как обычный шкаф, но на самом деле это шкаф мечты. Это практически целый дом, с окнами», — рассказала автор видео. В комментариях она поделилась местом расположения дома.

Многие авторы комментариев были в восторге от найденного женщиной потайного пространства. Они сравнили увиденное с примерами из различных телешоу и фильмов. «Это же проход в Нарнию», — написала одна из них. «Мне кажется, эта комната больше, чем моя квартира», — отметил другой пользователь. «Шкаф больше, чем сама спальня», — подчеркнул автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что жители британского города Брайтон, графство Восточный Сассекс, обнаружили в подвале недавно купленного дома потайную комнату. В одном конце узкого помещения лежала куча мусора, а в другом — стояла ржавая детская кровать.

