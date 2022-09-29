Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Наноспрей и стимуляция мозга улучшили лечение инсульта

Materials Today Chemistry: наноспрей и электростимуляция мозга улучшили лечение инсульта

Фото: grey_and / Shutterstock

Ученые Сианьского университета Цзяо Тун и других научных организаций Китая сообщили, что стимуляция мозга в сочетании с назальным спреем, содержащим наночастицы, может улучшить восстановление после ишемического инсульта. О новом методе борьбы сообщается в статье, опубликованной Materials Today Chemistry.

Назальный спрей является неинвазивным методом доставки магнитных наночастиц в мозг и, как показало исследование, может повысить эффективность транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). ТМС — это метод неинвазивной стимуляции мозга, который уже используется для лечения различных неврологических состояний, таких как инсульт, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, депрессия и зависимость.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Крысы, получавшие комбинированное лечение наночастицами и ТМС каждые 24 часа в течение 14 дней после ишемического инсульта, демонстрировали улучшение здоровья, быстро прибавляли в весе и имели улучшенные когнитивные и двигательные функции по сравнению с теми животными, что получали только ТМС.

Во время ТМС электрический ток проходит через электрическую катушку, расположенную снаружи черепа, создавая магнитное поле, которое стимулирует клетки мозга, индуцируя дополнительный электрический ток внутри мозга. Однако стимуляция часто недостаточно интенсивна, чтобы проникнуть достаточно глубоко в мозг и достичь областей, требующих лечения. Магнитные наночастицы, вводимые интраназально, делают нейроны более чувствительными к ТМС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Депутатов Госдумы пригласили в Кремль
В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших в армии мужчин
Наноспрей и стимуляция мозга улучшили лечение инсульта
В российском регионе на границе с Казахстаном начал работу пункт мобилизации
Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух
Драка девушек в Подмосковье попала на видео
Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка
В России начали пустеть фитнес-клубы
Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
В России сильно подешевело жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.