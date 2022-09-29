Наноспрей и стимуляция мозга улучшили лечение инсульта

Materials Today Chemistry: наноспрей и электростимуляция мозга улучшили лечение инсульта

Ученые Сианьского университета Цзяо Тун и других научных организаций Китая сообщили, что стимуляция мозга в сочетании с назальным спреем, содержащим наночастицы, может улучшить восстановление после ишемического инсульта. О новом методе борьбы сообщается в статье, опубликованной Materials Today Chemistry.

Назальный спрей является неинвазивным методом доставки магнитных наночастиц в мозг и, как показало исследование, может повысить эффективность транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). ТМС — это метод неинвазивной стимуляции мозга, который уже используется для лечения различных неврологических состояний, таких как инсульт, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, депрессия и зависимость.

Крысы, получавшие комбинированное лечение наночастицами и ТМС каждые 24 часа в течение 14 дней после ишемического инсульта, демонстрировали улучшение здоровья, быстро прибавляли в весе и имели улучшенные когнитивные и двигательные функции по сравнению с теми животными, что получали только ТМС.

Во время ТМС электрический ток проходит через электрическую катушку, расположенную снаружи черепа, создавая магнитное поле, которое стимулирует клетки мозга, индуцируя дополнительный электрический ток внутри мозга. Однако стимуляция часто недостаточно интенсивна, чтобы проникнуть достаточно глубоко в мозг и достичь областей, требующих лечения. Магнитные наночастицы, вводимые интраназально, делают нейроны более чувствительными к ТМС.