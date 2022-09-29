В Израиле предложили выделить миллионы долларов на репатриантов из России

The Jerusalem Post: в Израиле предложили выделить $25,5 млн для репатриантов из России

Израиль может выделить 90 миллионов шекелей (более 25,5 миллиона долларов) на поддержку российских репатриантов. Такое предложение внесут в парламент Министерство алии (репатриации) и интеграции и Минфин. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что данная мера связана с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию». Кроме того, в рамках новой программы репатриантам будет оказана поддержка в ряде сфер жизни, включая поиск жилья, интеграцию на рынке труда, содействие в области здравоохранения и образования.

По законам страны, пока власти не установят, что кандидат действительно имеет право на репатриацию, он получает все права иммигранта, в том числе специальное пособие. Такая практика основана на прошлом опыте, когда в Израиль прибывали жители Украины, более 90 процентов которых потом получили гражданство.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации. Премьер-министр уточнил, что также потребуется принять меры по дальнейшему размещению приезжих.

Сообщалось, что на фоне объявления в России частичной мобилизации власти Израиля начали подготовку к новой волне российских репатриантов.

