Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Израиле предложили выделить миллионы долларов на репатриантов из России

The Jerusalem Post: в Израиле предложили выделить $25,5 млн для репатриантов из России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль может выделить 90 миллионов шекелей (более 25,5 миллиона долларов) на поддержку российских репатриантов. Такое предложение внесут в парламент Министерство алии (репатриации) и интеграции и Минфин. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что данная мера связана с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию». Кроме того, в рамках новой программы репатриантам будет оказана поддержка в ряде сфер жизни, включая поиск жилья, интеграцию на рынке труда, содействие в области здравоохранения и образования.

По законам страны, пока власти не установят, что кандидат действительно имеет право на репатриацию, он получает все права иммигранта, в том числе специальное пособие. Такая практика основана на прошлом опыте, когда в Израиль прибывали жители Украины, более 90 процентов которых потом получили гражданство.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации. Премьер-министр уточнил, что также потребуется принять меры по дальнейшему размещению приезжих.

Сообщалось, что на фоне объявления в России частичной мобилизации власти Израиля начали подготовку к новой волне российских репатриантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты сроки вхождения ЛНР в состав России
Европе предрекли «суровое» будущее без российского газа
Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения возле дома и испытал тревогу
В Израиле предложили выделить миллионы долларов на репатриантов из России
Священник назвал опасные последствия отсутствия близости в семье
Россиянка съездила на Мальдивы по цене Турции и осталась в восторге от отдыха
В ЛНР рассказали о правовом статусе республики после вхождения в состав России
Бывшая жена британца назвала прозрением его расставание с украинской беженкой
Назван срок работы удаленных из App Store приложений VK
Тиктокерша указала главное нуждающееся в чистоте помещение в доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.